ثلاثية في ثلاثة أشهر.. توماس توخيل "الأزرق" يُحيي آمال عشاق بايرن ميونخ بموسم تاريخي

توماس توخيل بإمكانه كتابة تاريخًا لا ينسى مع بايرن في 3 أشهر فقط

سيبدأ الألماني توماس توخيل تجربة تدريبية جديدة بعد التوقف الدولي مع نادي بايرن ميونخ الألماني؛ تجربة غريبة في توقيتها فالفريق البافاري ما زال ينافس على 3 جبهات سواء في الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال، لكنها تجربة تُعيد في توقيتها بلا شك ذكرى تجربة مماثلة لتوخيل في تشيلسي انتهت برفع البلوز ذات الأذنين.

وأعلن بايرن ميونخ قبل أيام خلال التوقف الدولي إقالة مدربه يوليان ناجلسمان، 35 سنة، والتعاقد مع توماس توخيل ليكون مدربًا جديدًا للفريق البافاري الذي يعرفه جيدًا.

قبل التوقف الدولي خسر بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند بفارق نقطة.

توماس ليس غريبًا عن البوندسليجا أو عن بوروسيا دورتموند؛ فقد كان خليفة يورجن كلوب مع بوروسيا دورتموند، كما كان خليفته في ماينز، وفاز بلقب الكأس مع الفريق لكنه خسره معهم قبلها أمام بايرن ميونخ.

لن نذكر نتائج بوروسيا مع توخيل في الدوري لأن ببساطة بايرن ميونخ يهيمن على اللقب آخر 10 سنوات وهو ما يمنحنا فكرة ولو بسيطة عن فكرة المنافسة في ألمانيا.

رحلات خارجية لإثبات الذات

بعد تجربتي ماينز وبوروسيا كان على توماس الانطلاق خارج ألمانيا؛ الفرصة كانت في باريس سان جيرمان الذي حقق معه الدوري والكأس ووصل بالفريق الباريسي لأول نهائي في تاريخه بدوري أبطال أوروبا في موسم كورونا لكنه خسر النهائي أمام بايرن ميونخ.

نادي العاصمة الفرنسية لم يمهله كثيرًا وتخلى عنه بنهاية سنة 2020، إقالة ربما ندم عليها مسؤلوو باريس لاحقًا.

إنقاذ تشيلسي وكتابة المجد

بعد شهر تقريبًا من إقالة توخيل مع باريس، تولى تدريب تشيلسي الذي كان يغرق في متاهة سوء النتائج خاصة بالدوري الإنجليزي الذي كان يحتل فيه المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، البطولة التي كان ينتظره فيها مهمة صعبة في ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

المدرب الذي أتى وسط أزمة قاد فريقه في زمن قياسي لنهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة لكنه نجح في الفوز بأكثرهم قيمة بين الجمهور وهي الكأس ذات الأذنين، دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مانشستر سيتي الذي قاده بيب جوارديولا للنهائي الأول. واصل توخيل مسيرته وفاز بكأس العالم للأندية.

بعد الفوز بدوري الأبطال مدد توخيل عقده مع تشيلسي واستمر وفي موسم 2022-23، الموسم الحالي كُتبت كلمة النهاية فبعد الخسارة من دينامو زغرب الكرواتي في أولى جولات دور المجموعات بدوري الأبطال أُقيل توخيل الذي لم يكن على وفاق تام مع المالك الجديد لتشيلسي، الأمريكي تود بويلي.

تحدٍ جديد وأصابع الندم تبرز في تشيلسي

أقيل توخيل من تدريب تشيلسي لكن الفريق لم يستفق ويحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري بفارق 11 نقطة عن مراكز التأهل لدوري الأبطال الذي سيواجه فيه ريال مدريد بربع النهائي.

منذ أيام أعلن بايرن التعاقد مع توخيل، تعاقد مفاجئ ورحيل مشابه لناجلسمان علله البعض كي لا يفوت بايرن فرصة التعاقد مع توماس الذي كان يبدي ريال مدريد الإسباني بحسب التقارير رغبته في التعاقد معه.

ثلاثية الأمل في القلعة البافارية

حتى الآن لدي بايرن ميونخ الأمل والقدرة على الفوز بموسم تاريخي وتحقيق كل البطولات التي ستبدأ بالثلاثية؛ فالفريق ما زال ينافس في الدوري المحلي ووصل لربع نهائي الكأس كما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سيلاقي فيها مانشستر يونايتد ومدربه بيب جوارديولا.

اقتنص توخيل من بيب لقب دوري الأبطال قبل موسمين ويعرفان بعضهما جيدًا منذ كان جوارديولا مدربًا لبايرن وتوخيل مدربًا لماينز؛ طوال تنقلاتهما التدريبية التقيا في 10 مرات كانت الغلبة صحيح لجوارديولا بست انتصارات أحدهم بركلات الترجيح لكن المواجهة الأوروبية الوحيدة كانت لصالح توخيل في نهائي 2021.

ربما يكون من الأسباب التي رجحت كفة توخيل على ناجلسمان في بايرن بخلاف غرفة الملابس التي لم يعد يسيطر عليها يوليان، هي خبرة توخيل الأوروبية الكبيرة والتي قد تؤتي أُكلها مع بايرن كما فعل في تشيلسي.