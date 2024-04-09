الهلال يواصل ضرب منافسيه..

وجّه نادي الهلال السعودي، رسائل قاسية إلى منافسيه؛ بعد الفوز على الغريم الأزلي النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الهلال فاز (2-1) على النصر، مساء الإثنين؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المشهد الختامي من بطولة السوبر، يوم 11 أبريل 2024.

وكتب الزعيم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر: "هلال رمضان يملأ (العيـن)".

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هذه التغريدة فيها عدة رسائل ساخرة؛ "أولها" ربما تكون موجهة إلى سعد الحارثي، أسطورة العالمي، الذي قال قبل الديربي بيوم واحد فقط: "بكره النصر بيفطر"؛ في إشارة إلى فوز الفريق الأصفر على الهلال.

أما ثاني الرسائل من هذه التغريدة؛ هي السخرية من النصر نفسه، الذي خرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على يد زعيم الإمارات نادي العين.

أيضًا.. ريما يكون الهلال، قصد توجيه تهديد إلى نادي العين، من خلال فوزه على النصر؛ وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.