التتويج بلقب الدوري الفرنسي أصبح ليس كافياً

تعرضت بعثة باريس سان جيرمان لموقف مخجل بعد العودة من ستراسبورج عقب تتويج الفريق رسمياً بلقب الدوري الفرنسي.

وتعادل بي إس جي السبت بهدف لكل فريق مع مضيفه بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي، ليعلن رسمياً تتويجه باللقب.

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ونقلت عدسة "RMC" وصول بي إس جي لمطار باريس وسط غياب تام لجمهور الفريق، وخصوصاً الأولتراس الذين دخلوا في عدة مشاكل مؤخراً مع الإدارة.

وحضر فقط ثلاثة مشجعين لاستقبال لاعبي باريس بالمطار، وبدت الدهشة على وجوه اللاعبين، خصوصاً أن السنوات الماضية كانت تشهد احتفالات قوية بالتتويج باللقب المحلي.

ووصف موسم بي إس جي بالفاشل في ظل فشل الفريق بالذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا وخروجه من دور الستة عشر، وحصوله على الدوري بأداء ونتائج باهتة.