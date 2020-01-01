ثلاثة خيارات لليونيل ميسي في الدوري الأمريكي بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

تعرف على وجهات ليونيل ميسي قائد برشلونة المحتملة في الدوري الأمريكي بعد تصريحاته الأخيرة!

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن وجود إمكانية كبيرة لرحيل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة للدوري الأمريكي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "تي إن تي سبورت" نقلًا عن مصادر أوروبية، والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني أمامه ثلاث خيارات للعب في الدوري الأمريكي.

وكان ميسي قد أكد إنه يحب الدوري الأمريكي وأعرب عن رغبته في اللعب هناك في أحد الأيام خلال حواره الصحفي مع قناة "لا سيكستا".

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وأوضح الموقع أن أول تلك الخيارات يتمثل في نادي إنتر ميامي الذي يملك النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام نسبة كبيرة فيه.

وكذلك أكد أن نادي نيويورك سيتي المملوك لمجموعة سيتي الرياضية يعد ضمن الأندية التي من الممكن أن يلعب لها النجم الأرجنتيني لاحقًا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ميسي لديه اتفاق مع مانشستر سيتي أن يلعب لهم لفترة ثم يذهب لينهي مسيرته في نيويورك سيتي.

أما النادي الثالث الذي ذكره الموقع فكان لوس أنجلوس جالاكسي الذي سبق وأن لعب له الكثير من نجوم القارة الأوروبية في نهاية مسيرتهم وعلى رأسهم ديفيد بيكهام.

جدير بالذكر أن ميسي أوضح في تصريحاته بالأمس أنه لم يحسم موقفه بعد من التجديد لبرشلونة أو الرحيل في الصيف.