ثلاثة حالات مراجعة لتقنية الفيديو .. لماذا تم احتساب هدف نيوكاسل في آرسنال؟!

جدل كبير جديد في الدوري الإنجليزي.

شهدت مباراة الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي بين نيوكاسل وآرسنال الكثير من الجدل التحكيمي بعد فوز أصحاب الأرض بهدف مشكوك في صحته.

الهدف تم فحص ثلاث حالات منه عن طريق تقنية الفيديو، قبل أن يقرر الحكم أخيرًا أن يحتسبه بعد حوالي خمس دقائق من المرجعات.

الحالة الأولى كانت فحص لخروج الكرة من ملعب اللقاء، لكن بحسب ما أكدت غرفة الفيديو لحكم المباراة فالكرة لم تمر بكامل استدارتها لخارج الملعب.

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أما الحالة الثانية فكانت شك بوجود خطأ على اللاعب جويلنتون بعد التحامه مع المدافع البرازيلي جابرييل، لكن أيضًا كان القرار النهائي أن لاعب نيوكال حاول فقط لعب الكرة دون أن يتسبب في خطأ.

وكانت الحالة الثالثة تخص وجود تسلل على مسجل الهدف أنتوني جوردون الذي بوضوح قررت غرفة حكام الفيديو أن وضعه سليمًا.

وعلى أحداث المباراة علق جاري نيفيل وقال: "لقد كانت الكرة قريبة للغاية بشكل صعب من الخروج من الملعب، ربما يبكي جابرييل بشأن وجود خطأ، لكن ذلك ليس صحيحًا".

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 24 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس بـ 20 نقطة.