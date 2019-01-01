ثلاثة أندية تتنافس على بن شرقي والزمالك الأقرب

الزمالك قد يحصل على خدمات أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي قريباً

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال، تلقى العديد من العروض من أجل التخلي عن لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن أندية الوداد المغربي، والوحدة الإماراتي، طلبوا التعاقد مع اللاعب من إدارة الزعيم، بالإضافة إلى الزمالك المصري.

وحسبما أشارت الصحيفة، فإن عرض الزمالك هو الأقرب للقبول، إذ أنه الأقوى بين العروض الأخرى.

وانضم بن شرقي إلى صفوف الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، ولكنه لم يقدم المنتظر منه، في أول موسم له مع الفريق.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية خرج اللاعب المغربي، إلى فريق لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، سجل خلالها ثلاثة أهداف في 11 مباراة.

وفقًا لـ@ariyadhiah:



عرض الزمالك لأشرف بن شرقي هو الأقوي من بين العروض المقدمة وتتجه إدارة الهلال للموافقة عليه pic.twitter.com/fbPp4t6MJS — جول مصر (@goaleg) July 11, 2019

الجدير بالذكر ان اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاماً، يربطه عقداً مع الهلال يستمر حتى صيف 2020.