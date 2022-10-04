ثكنة عسكرية.. استعدادات غير مسبوقة لتأمين مباراة ريال مدريد وشاختار

الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على كرة القدم

نظرًا لتداعيات الأزمة في أوكرانيا، تبدو كل تنقلات فريق شاختار دونيتسك محفوفة بالمخاطر، ولذلك يكون الرد من قبل "يويفا" والسلطات المحلية بتعزيز مستوى الأمن لأقصى الدرجات.

يصل الأمر لذروته حين يلاقي شاختار عملاقًا بحجم ريال مدريد على ملعب هام مثل سانتياجو برنابيو، هنا لابد من مضاعفة الجهود الأمنية للخروج بالمباراة إلى بر الأمان حتى لو كانت تقام خارج أوكرانيا، لكن يظل استهداف بطل أوكرانيا أمرًا واردًا.

كذلك يمكن أن تساهم التوترات الحاصلة في هذه البقعة من العالم في وجود جماهير يحملون أشياء خطرة في مباريات كتلك، وعليه تم اتباع أقصى درجات الأمان.

1400 جندي سيكونون مكلفين بتأمين مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

اجتماع "يويفا" الأخير قبل المباراة صنفها بأنها تنطوي على "مخاطر كبيرة".

وهذا ما أكدته الحكومة الإسبانية في معرض حديثها عن تدابير تأمين المباراة المتاح أن يحضرها نحو 55 ألف متفرج.

كما سيشارك 175 ضابطًا من وحدة التدخل السريع بالشرطة الإسبانية ووحدة الفرسان والمراقبة الإقليمية التي ستنشط خارج الميدان.

كما سينضم إلى الشرطة النظامية 70 متعاونًا من شرطة بلدية مدريد، و 20 عنصرًا من شركة حماية مدنية خاصة، و3 من إدارة الإطفاء ، و46 عضوًا من الصليب الأحمر ، إلى جانب 1123 من جنود الأمن ومساعديهم.