"ثقوا في المشروع" .. كواليس ما دار بين رئيس برشلونة واللاعبين قبل استمرار تشافي

تعرف على ما قاله رئيس برشلونة للاعبيه

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن كواليس ما دار داخل غرفة الملابس بمقر نادي برشلونة، بين جوان لابورتا رئيس النادي واللاعبين في غرفة الملابس، قبل الإعلان بشكل رسمي عن استمرار تشافي هيرنانديز لموسم آخر.

وكان تشافي قد أعلن عن أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يتراجع عن قراره ليُعلن لابورتا عن استمراره حتى يونيو 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا أوضح للاعبين أن مشروع تشافي لم ينتهِ، وأنه على الرغم من الخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة الكلاسيكو، إلا أن الفريق تطور بشكل ملحوظ تحت قيادته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لما أكدت الصحيفة، فإن لابورتا قال للاعبي برشلونة في تصريحات مقتضبة: "ثقوا في تشافي وثقوا في المشروع"، ليصفق اللاعبون بعد نهاية حديث رئيس البلوجرانا.

وشدد لابورتا خلال حديثه للاعبين على أن حماس تشافي كبير ويجعله يواصل عمله الذي بدأه، كما أنه شجع اللاعبين على الحماس مثله، على الرغم من أنه يعلم جيدًا أن هناك حالة من خيبة الأمل بعد الخسارتين أمام باريس سان جيرمان ثم ريال مدريد.

وأنهى لابورتا حديثه مطالبًا لاعبي برشلونة بضرورة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، وتأمين المركز الثاني في الدوري، والذي يتيح لهم اللعب في كأس السوبر الإسباني العام المقبل.