ثقة غير مبررة .. برشلونة يحسم موقف جواو كانسيلو!

برشلونة يحسم موقفه من مستقبل كانسيلو...

كشفت تقارير صحفية عن ثقة برشلونة، في حسم صفقة جواو كانسيلو، لاعب الفريق الكتالوني الحالي، والمعار من مانشستر سيتي، وضمه بشكل نهائي في الصيف القادم.

وكان كانسيلو، قد انضم إلى صفوف برشلونة، في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وقدم الظهير البرتغالي أداءً جيدًا، جعله من الركائز الأساسية داخل الفريق الكتالوني، وتعمل إدارة البلوجرانا على ضمه بشكل نهائي.

وبحسب ما ذكره موقع " ريليفو" فإن إدارة برشلونة، تشعر بثقة كبيرة حول حسم صفقة اللاعب البرتغالي بشكل نهائي، بالرغم من عدم وجود أي مفاوضات رسمية بينها وبين مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة، تعتبر كانسيلو جزءًا أساسيًا من قوم الفريق للموسم المقبل، في ظل خروجه من حسابات مانشستر سيتي، الذي سيعمل على إنهاء الصفقة بشكل سريع.

جدير بالذكر أن كانسيلو صاحب الـ 29 عامًا، قد خاض مع برشلونة هذا الموسم 31 مباراة في كافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع أربعة آخرين.