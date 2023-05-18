ثغرة قانونية تصدم النصر وتقرب الاتحاد من لقب دوري روشن

حلم الاتحاد يقترب بسبب ثغرة قانونية في قضية النصر وكنو

يترقب الشارع الرياضي السعودي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في "استئناف" نادي النصر، بقضية النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الهلال.

النصر قدّم استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي؛ على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بـ"رفض" شكوى النادي ضد مشاركة كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الكبير، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بحجة عدم انتهاء عقوبة اللاعب التي كانت مفروضة عليه وقتها، بالإيقاف 4 أشهر.

وعلى الرغم من قبول "التحكيم"، استئناف العالمي "المعجل"، إلا أن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، أكد على أن النصر، سيخسر القضية في النهاية.

وكشف الشيخي في تصريحات مع برنامج "برا 18"، عن أن الإدارة النصراوية، استندت في الاستئناف، على سابقة قضائية من عام 2008؛ وُرِد فيها: "فترات الراحة داخل الموسم الرياضي لا تحتسب ضمن العقوبة"؛ وهو ما يعني من وجهة نظرها، أن كنو لم يستكمل مدة إيقافه، عند خوضه الديربي.

وأوضح القانوني الرياضي، أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل، في لائحتيّ عام 2007 و2008، ولكنها ليست موجودة اليوم؛ حيث تغيّر بعدها النظام 5 مرات.

وأكد أحمد الشيخي، أنه بناءًا على التعديلات الأخيرة في اللائحة؛ فإن محمد كنو، قد استكمل مدة إيقافه قبل الديربي؛ بواقع 56 يومًا في الموسم الماضي، و64 يومًا في العام الرياضي الحالي، مع عدم احتساب فترة الراحة بين الموسمين والتي قدرت بـ59 يومًا.

وبالتالي وحسب الشيخي دائمًا؛ سيتم رفض الاستئناف ولن يحصل النصر على نقطتين إضافيتين من مباراة الديربي أمام الهلال، ليبقى رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"، والذي سيكون وقتها أكبر المستفدين من هذا القرار.