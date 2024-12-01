هل يستغل الشباب الفرصة؟ .. ثغرة تمهد لاحتمالية إعادة ديربي الهلال والليث الأبيض!

إن حدث فستكون مفاجأة الموسم..

اعتراضات هنا وهناك تحاصر ديربي الرياض بين الشباب والهلال، الذي أقيم أمس السبت، لكن المفاجأة الكبرى فجرها الخبير القانوني أحمد الأمير عن إمكانية إعادة المباراة من الأساس!

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الديربي حسمه الزعيم لصالحه بنتيجة (2-1)، على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وشهدت المباراة حالتي طرد؛ الأول من نصيب السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الأزرق، في الدقيقة 44 بالكارت الأحمر المباشر، إثر عرقلة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بينما كان في طريقه للانفراد بالحارس المغربي ياسين بونو، والثانية في الدقيقة 58 من نصيب نادر الشراري؛ لاعب الشباب، بالكارت الأصفر الثاني، بداعي عرقلة سالم الدوسري وإبطال هجمة خطيرة.

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لكن حالة طرد الشراري تحديدًا هي ما أثارت الكثير من الجدل حول الحكم التركي حليل أموت ملير، في ظل تأكيد أكثر من مستشار تحكيمي أن الدوسري هو من بادر بقدمه في اتجاه لاعب الشباب وليس العكس.

وفي هذا الشأن، أوضح أحمد الأمير أن الحكم التركي وقع في خطأ فني، نتج عنه الهدف الثاني للهلال، لذا يحق للشباب -وفقًا للوائح والقوانين- الاحتجاج وطلب إعادة المباراة، بدايةً من توقيت وقوع الخطأ الفني.

على جانب آخر، رد الأمير على الجدل الدائر بإشراك متعب الحربي؛ لاعب الهلال، في المباراة كبديل رغم أنه - وفقًا للتشكيل المعلن عبر الحساب الرسمي للزعيم على منصة "إكس" - لم يكن في قائمة الـ18 من الأساس.

هنا أوضح الخبير القانوني أن أي فريق يسلم مراقب المباراة قائمته قبل بداية اللقاء بـ90 دقيقة، وبعدها غير مسموح بتغيير أي لاعب بها باستثناء الحراس؛ حال عدم مقدرة الحارس المختار على اللعب.

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وأشار الأمير إلى أن استبدال الحربي بزميله خالد الغنام في قائمة المباراة إن تم قبل تسليم المراقب للقائمة، فموقف الهلال سليم، أما إن حدث بعده، فيحق للشباب الاحتجاج.

يذكر أنه بالهزيمة أمام الزعيم، تجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ31 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد؛ المتصدر.