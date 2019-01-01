ثعلب، جراد وثعبان .. أغرب الحيوانات التي اقتحمت الملاعب السعودية

لم نعتد على مثل هذه الأمور في ملاعب كرة القدم

شهدت مباراة فريق الفيحاء وعكاظ ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين حادثًا غريبًا، حيث توقفت المباراة بسبب اكتشاف ثعبان في أرض الملعب الذي أقيمت عليه المباراة.

وتفاجأ متابعو المباراة دخول ثعبان إلى أرضية الميدان، مما أجبر الحكم على إيقاف اللعب لحوالي خمس دقائق، لكن تلك الحالة ليست نادرة، بل الكثير من القصص المشابهة حدثت في ملاعب كرة القدم حول العالم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات بهذا الشأن، حيث لم نعتد على مثل هذه الأمور في ملاعب كرة القدم.

بشكل عام شهدنا بالفعل اقتحام العديد من الحيوانات لملاعب كرة القدم أمثال (قطط – كلاب) وحتى السناجب، ولكنها المرة الأولى التي نُشاهد فيها ثُعبان داخل أرض الملعب.

ومع هذا الموقف الغريب نسترجع لكم الذكريات فيما يلي أبرز الحيوانات الغربية التي اقتحمت ملاعب الكرة السعودي ..

فبراير 2018 اقتحم قط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واضطر حكم مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إلى إيقاف اللعب لبضع دقائق.

في يوليو 2019 فاجأ "ثعلب" لاعبي نادي الاتفاق، باقتحامه أسوار النادي والتجول بجوار المضمار أثناء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وعلق الرئيس التنفيذي للنادي، مؤكدًا أن وجود الثعلب في ملعب نادي الاتفاق يعد خطرًا على جميع العاملين في النادي، وقال “الحيوانات الضالة بطبيعتها مؤذية، فُوجئنا بوجود الثعلب، وجوده تتحمله شركة الصيانة التابعة للهيئة العامة للرياضة؛ كونها مسؤولة عن توفير الأمن في النادي.

أغسطس 2019 التهم سربًا من الجراد أرضية ملعب مدينة الأمير "سلطان بن عبدالعزيز" الرياضية في أبها (جنوب غرب)، وهو الاستاد الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراة نادي ضمك أمام نادي الاتحاد في أولى مباريات الدوري السعودي للمحترفين 13 سبتمبر.