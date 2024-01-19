خزينة الهلال تنتعش بمبالغ ضخمة بـ"مساعدة" تركي آل الشيخ .. والوليد بن طلال يعلق!

مفاجأة سارة جديدة لنادي الهلال

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تستعد خزينة نادي الهلال السعودي، لـ"الانتعاش" بمبالغ مالية ضخمة؛ بمجرد انتقال الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

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معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كان قد وافق في شهر سبتمبر من العام الماضي، على منح ملعب "بوليفارد هول" التابع للهيئة، إلى نادي الهلال.

آل الشيخ كشف وقتها، عن أن أول 6 أشهر، ستكون فترة سماح مجانية للزعيم الهلالي، على أن يبدأ العقد بداية من يوليو 2024، وبقيمة 40 مليون ريال سعودي سنويًا، يتكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي، بـ25 مليونًا منها، مقابل تسمية الملعب بـ"المملكة أرينا".

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، بدء شركة نادي الهلال، تأجير الغرف الخاصة في ملعب "المملكة أرينا"، والتي تقارب الـ"عشرين".

أباعود أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن قيمة الغرفة تقدر بـ2.5 مليون ريال سعودي، في الموسم الرياضي الواحد؛ حيث من المتوقع أن يحصل الهلال، على مبلغ 50 مليونًا سنويًا، إذا تم تأجيرها جميعًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن مكسب النادي من هذه الغرف، سيصل إلى الـ35 مليون ريال سنويًا، بعد خصم الـ15 مليونًا التي سيدفعها النادي من خزينته "قيمة استئجار الملعب"؛ وذلك بخلاف المبالغ التي سيحصل عليها من تذاكر المباريات.

ومن ناحيته.. علق الوليد بن طلال على جاهزية استاد الفريق الجديد؛ بقوله: "ملعب المملكة يعني ملعب الهلال.. ملعب عظيم هلال عظيم.. أي أمر للهلال، ما في إلَّا أبشر".

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