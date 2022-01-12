ثروة للعالمي أم للدون .. رونالدو إلى النصر في الميزان

هل نرى النجم البرتغالي بقميص العالمي؟

كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، أمر لم يكن يتخيله أحد، بأن يرتدي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم القميص الأصفر، ولكن يبدو أن الأمر قد يحدث بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فهل سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مفيدًا للعالمي؟

ما قدمه البرتغالي عبر تاريخه يؤكد لك على أنه سيكون إضافة لأي فريق، ولكن مع اقترابه من عامه الـ38، جعل البعض يؤكد على أنه لن يستطيع مساعدة النصر حال الانتقال له.

دعونا نناقش عن الشكل الذي سيظهر به رونالدو حال الانتقال إلى نادي النصر خلال الفترة القادمة خلال السطور التالية..

أين يلعب رونالدو مع النصر؟

يستطيع النجم البرتغالي اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء الجناحين الأيمن والأيسر، ولكنه خلال الفترة الأخيرة، يلعب بشكل أكبر في مركز قلب الهجوم.

وفي حالة التعاقد معه، سيشارك رونالدو كمهاجم وليس جناح، وقد يتم الاعتماد عليه في بعض الأحيان في الجناح الأيسر.

رونالدو سيكون بدلًا من الكاميروني فينسنت أبو بكر، أو الجناح الأيسر بدلًا من جلال الدين ماشاريبوف، وهو ما سيمنح النصر ثروة هجومية كبيرة.

العالمي للعالمي 🔝



مفاجأة مدوية 🔥



كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر وفقًا لماركا 🤩



الدون قد ينضم لدورينا في صفقة تاريخية وسيتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ 200 مليون يورو 💪🇸🇦 pic.twitter.com/nW7GFxbcWy — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 30, 2022

هل يتأثر تاليسكا بوجود رونالدو؟

انتشرت خلال الأيام الماضية بع الأخبار التي تؤكد على أن البرازيلي أندرسون تاليسكا يفكر في الرحيل عن النصر، حال التعاقد مع رونالدو خلال الفترة المقبلة، لأن وضعه الفني سيتأثر بوجود النجم البرتغالي.

ولكن في حقيقة الأمر، قد تبدو تلك الأخبار غير دقيقة، لأن وجود رونالدو سيكون إضافة كبيرة لتاليسكا، خاصة وأن الأخير لا يلعب في مركز المهاجم.

وخلال الفترة الماضية كان يبحث الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر، عن إمكانية الاعتماد على تاليسكا في مركز المهاجم بدلًا من أبو بكر، ولكن اللاعب البرازيلي لم ينجح في هذا المركز بشكل كبير.

المركز الأساسي الذي يلعب فيها تاليسكا إما صانع ألعاب خلف المهاجم، أو الجناح الأيمن، وليس الجناح الأيسر أو المهاجم المراكز التي يُجيدها رونالدو، وبالتالي لن يتأثر وجود أندرسون فنيًا.

المونديال قد يحرم النصر من رونالدو!

الأمر الذي لم ينظر له أحد، هو إعلان رونالدو عن اعتزال كرة القدم حال تتويج البرتغال ببطولة كأس العالم قطر 2022، وهو الأمر الوارد حدوثه في ظل امتلاك منتخب بلاده لاعبين مميزين.

وبالتالي تتويج البرتغال بالمونديال، قد يحرم النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولكن هل قد يتراجع النجم البرتغالي عن قراره بسبب العرض المغري الذي وصله من الفريق السعودي.

وسيحصل رونالدو على راتب يصل إلى 200 مليون دولار خلال موسم ونصف فقط، الأمر الذي قد يؤثر على قراره في مسألة الاعتزال.