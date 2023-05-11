ثروة ضخمة تنهي أخطر أزمات الاتحاد

أحمد فرهود
Abderrazak Hamdallah Ittihad Fayha Saudi Super Cup SPL 29.01.2023Ittihad Twitter
الإتحاددوري روشن السعودي

خزينة نادي الاتحاد ستنتعش بمبالغ ضخمة

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زفّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشرى سارة إلى جماهير نادي الاتحاد، بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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والاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2022-2023؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مع تصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر "الوصيف".

وكشف الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الاتحاد، سيتحصل على مبلغ 85 مليون ريال، في الموسم الرياضي القادم، من عوائد بيع التذاكر، في مباريات الدوري.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن العميد، سيخوض 17 مباراة رسمية على أرضه، في الموسم الرياضي القادم؛ سيتحصل من كل لقاء، على مبلغ يصل إلى 5 ملايين تقريبًا.

جدير بالذكر أن هذه الثروة المالية؛ ستساهم في إنهاء العديد من القضايا الخارجية، ضد نادي الاتحاد، والتي لازمته لعدة سنوات.

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