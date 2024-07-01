"ثرثرة وأشياء أخرى" .. مهاجم إنتر المنبوذ لا يمانع فكرة اللعب في دوري روشن!

رغم ارتباطه بعقد مع إنتر حتى صيف 2025..

رغم أولوية البقاء في أوروبا، إلا أن الجناح الأرجنتيني خواكين كوريا، المحترف في صفوف إنتر الإيطالي، لا يمانع الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي.

وفي تقرير نشره موقع InterNews، مستهلًا بعبارة "مجرد ثرثرة وقليل من الأشياء الأخرى"، أفاد بأن كوريا، العائد من فترة إعارة في صفوف مارسيليا الفرنسي، لا يزال في حالة من عدم اليقين، بشأن العودة إلى إنتر، وفق عقده، إلا أنه قد يقول وداعًا للنيراتزوري في فترة الميركاتو، كونه يدرك فعليًا أنه ليس ضمن خطط النادي في الموسم الجديد.

وقضى كوريا موسمًا في مارسيليا على سبيل الإعارة، خلال موسم 2023-2024، إلا أن تجربته القصيرة لم تكلل بالنجاح، حيث خاض 19 مباراة في الدوري الفرنسي وبطولة الدوري الأوروبي، ولم يتمكن من التسجيل أو الصناعة لأي هدف، كما غاب عن عدة مباريات بسبب إصابة في الكاحل، بينما بقي حبيسًا لدكة البدلاء في 18 مباراة خلال الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم ارتباطه بعقد مع إنتر حتى صيف 2025، إلا أن المهاجم صاحب الـ29 عامًا، يدرك أن عليه البحث عن فريق آخر لمواصلة مسيرته، وسط أنباء حول اهتمام نادي ريفر بليت بالتعاقد معه، ولكن الأمر لا يتعدى الاجتهادات الإعلامية، خاصة وأن النادي الأرجنتيني سيعاني من أجل تلبية طلبات إنتر المالية.

ورغم أن الأولوية بالنسبة للاعب هي البقاء في إيطاليا، أو على الأرجح في أوروبا، إلا أنه انفتح مؤخرًا على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي، فيما ينتظر وكيله وصول عروض ملموسة ومرحب بها للنادي واللاعب.

واستهل كوريا مسيرته الكروية في صفوف إستوديانتس الأرجنتيني، ثم تنقل بين عدة أندية أوروبية، بين سامبدوريا وإشبيلية، ثم قضى أبرز فتراته الكروية في صفوف لاتسيو، حيث خاض معهم 117 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وانتقل على سبيل الإعارة إلى إنتر، قبل أن يتحول إلى بيع النهائي في عام 2022، فيما تمت إعارته إلى مارسيليا الفرنسي في الموسم الماضي.