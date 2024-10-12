"ثالث أهدافه مع الهلال".. صحفي نصراوي يتهكم على نيمار!

صفقة انتقال نيمار إلى الهلال صاحبها جدل كبير

تهكم الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي، المعروف بانتمائه لنادي النصر، على النجم البرازيلي نيمار الذي عاد للتدريبات الجماعية برفقة ناديه الهلال.

وتأتي عودة نيمار إلى الهلال بعد عام من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما ترتب عليه خوضه 5 مباريات فقط بقميص الزعيم سجل فيها هدفًا واحدًا.

وكلما ظهرت لقطات من تدريبات "الزعيم" لنيمار، يبادلهم النصراويون بالتهكم على نيمار، بسبب غيابه لمدة طويلة وقرب انتهاء عقده الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العصيمي كان له نصيب من هذا التهكم حين نشر فيديو لنيمار وهو يسجل هدفًا في التدريبات، قبل أن يذيله بتعليق عبر "إكس": "رفع يوم أمس النجم التاريخي نيمار رصيده لثلاثة أهداف مع ناديه الهلال منذ قدومه" متهكمًا ومشيرًا إلى هدف آخر سجله نيمار في التدريبات الهلالية.

جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قرر عدم ضم نيمار لقائمته التي ستلعب مباراة العين، في ظل عدم اكتمال الجاهزية، بعدما قام بضمه للقائمة الآسيوية للفريق واستبعاده من القائمة المحلية ليضم بدلًا منه مواطنه رينان لودي.