تُهدد مستقبل مسلي آل معمر .. استقالات بارزة في النصر عقب ضياع الدوري

النصر تعادل مع الخليج ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الاتحاد في الصدارة

shahid

يبدو أن فقدان النصر فرصه للمنافسة على دوري روشن السعودي عقب التعادل المخيب مع الخليج مساء أمس سيكون له توابع كبيرة، إذ أعلن صباح اليوم الثلاثاء عضوي مجلس إدارته استقالتهما من منصبيهما، وهو ما يُهدد مستقبل الرئيس مسلي آل معمر.

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النصر لم يستطع الحفاظ على فارق الـ3 نقاط مع الاتحاد في الصدارة ووسعه إلى 5 بتعادله مع الخليج في ملعبه الأول بارك 1-1 يوم أمس، ولم يرفض منافسه الهدية وهزم أبها بأربعة أهداف نظيفة ليحسم عمليًا لقب دوري روشن لصالحه.

محمد الشتوي وتركي المشيقح عضوي مجلس إدارة النصر أعلنا صباح اليوم عبر تويتر تقديم استقالتيهما من منصبيهما، وقد تقدما باعتذارهما عن أي تقصير حدث خلال فترة وجودهما في النادي.

إذ كتب الأول عبر المنصة الزرقاء "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم لمجلس إدارة نادي النصر باستقالي من عضوية مجلس إدارة النادي"، فيما كتب الثاني "أتقدم باستقالتي من مجلس إداره نادي النصر، وأعتذر عن ما بدر مني من تقصير".

استقالة العضوين قلص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي العاصمي إلى 6 فقط، وهو ما يُهدد مستقبل المجلس ورئيسه كاملًا، حيث تنص اللوائح على حل المجلس والتوجه لعقد جمعية عمومية عاجلة للنادي حال انخفض عدد أعضاء مجلس إدارته عن 5.

Shahid