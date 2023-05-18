دي بروينه أهان ريال مدريد وهو يعاني من مشكلة شخصية.. هنري يكشف السر!

أحمد مجديأحمد مجدي
Kevin De Bruyne Manchester City Real Madrid 2022-23Getty
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البلجيكي قدم مباراة مذهلة ضد ريال مدريد

تطرق أسطورة منتخب فرنسا تييري هنري إلى بعض الزوايا الشخصية في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتي انتهت بفوز رجال المدرب بيب جوارديولا برباعية نظيفة.

تلك التفاصيل الشخصية التي يتحدث عنها هنري لها علاقة بأهم لاعبي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، كيفن دي بروينه، والذي دربه هنري حين كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" بعد محادثة شخصية فردية مع دي بروينه: "كانت لحظة لمستني بتأثيرها، لا أستطيع أن أقولها لأن دي بروينه جعلها سرًا".

وأردف: "ولكن بما قاله لي، فإنني امتلكت احترامًا أكثر له بسبب الطريقة التي لعب بها الليلة وكيف قاتل مع الفريق، لا أستطيع مشاركتها لأنه أخبرني ألا أفعل".

وأضاف: "ولكن مرة أخرى، إنه اللاعب الأهم، هذا ما أعيد قوله مرارا".

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