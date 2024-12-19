بسبب محرز وبالمر .. تييري هنري : لقد حان الوقت للتشكيك في بيب جوارديولا!

ليس مقتنعًا بقرارات المدرب الإسباني الفترة الأخيرة

خرج النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من أجل التشكيك في قرارات بيب جوارديولا الخاصة بالانتقالات، بسبب الحالة السيئة التي يمر به فريقه خلال هذا الموسم.

سيتي يمر بفترة صعبة للغاية على كل المستويات سواء محليًا أو أوروبيًا، حيث تعرض الفريق إلى 8 هزائم دفعة واحدة في آخر 12 مباراة بكل البطولات، كان آخرها السقوط في الديربي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

ودفع هذا الأمر أسطورة آرسنال إلى التساؤل عن سبب تخلي مانشستر سيتي عن رياض محرز إلى الأهلي السعودي، كول بالمر لتشيلسي، وخوليان ألفاريز لأتلتيكو مدريد، دون التعاقد مع البدلاء اللازمين لتعويضهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال هنري في حديثه عبر شبكة "سكاي سبورتس":"نعلم جميعًا إنها المرة الأولى ويُسمح لنا بقول ذلك، يمكننا التشكيك في قرارت جوارديولا، بعدما سمح لكول بالمر بالرحيل وكذلك رياض محرز وخوليان ألفاريز، وأيضا أعاد إلكاي جوندوجان للفريق، الذي لا يعتبر هو نفس اللاعب الذي سبق له تسجيل 17 هدفًا في موسم واحد، الفريق يفتقد لتسجيل المزيد من الأهداف، إرلينج هالاند لا يزال يسجل، ربما أقل بقليل من موسمه الأول لكنه محتفظ بهذه الخاصية، ولكن أين رياض محرز أو ألفاريز أو كيفين دي بروينه وجوندوجان؟".

وأضاف:"دعونا لا نقتل الرجل أو الفريق بسبب ما يحدث، لا يمكنك المطالبة باستقالته، لكن بيب ليس هذا النوع من المدربين، إنه صعب حقًا وحاد وشرير أحيانًا عندما يفوز، لكنه يكون أكثر لطفًا عندما يخسر ويخرج للتعبير عن حبه لفريقه".

وواصل الفرنسي حديثه:"أحيانًا ستراه ينزل إلى أرض الملعب عندما يفوز فريقه 3/0، من أجل الدخول في جدال ما شخصًا ما أخطأ في تمريرة، أنا أحب ذلك، لأنك تتغير عندما تكون في القمة، تحاول التغيير بأكبر قدر ممكن حتى تستمر على القمة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ستكون لديه فرصة لتصحيح الأوضاع يوم السبت القادم، عندما يلعب فريقه خارج ملعبه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يحتل فيه فريقه المركز الخامس بالبطولة بـ27 نقطة بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ36 نقطة.