تييري هنري يخرج بمفاجأة : أحببت خوض الكلاسيكو في البرنابيو أكثر من كامب نو!

شيء خاص ومختلف

لم يتبق سوى القليل على انطلاق كلاسيكو جديد في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، لذلك قرر تييري هنري نجم الفريق الكتالوني السابق استرجاع ذكرياته بهذه المناسبة.

هنري الذي يعمل حاليًا كمحلل في شبكة "سي بي إس"، ظهر عبر برنامج "جولازو" الشهير مع ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر والمقدمة كايت عبده، للحديث عن تفضيله للعب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل المباراة المرتقبة بين الثنائي يوم السبت القادم في معقل الميرينجي.

وقال نجم آرسنال وبرشلونة السابق:"لقد أتيحت لي الفرصة للعب العديد من المباريات في مسيرتي، لكن الكلاسيكو مميز لأنك تعلم أن الجميع يشاهدونه، لا يهمني من أنت أو ماذا تفعل إذا انطلقت هذه المباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"المنافسة كانت شديدة للغاية منذ 2008 وحتى 2013، دون التقليل من احترام المباريات السابقة، لأنه في النهاية يتم مشاهدة الكلاسيكو أينما كنت وفي أي وقت".

وعن الملعب الذي يفضل خوض عليه الكلاسيكو:"لأكون صادقًا، كنت أفضل دائمًا اللعب في سانتياجو برنابيو على كامب نو، الأمر كان أفضل بكثير، إنه شيء مختلف".

وتم سؤال هنري بعدها عن السبب وراء ذلك، حيث قالت له كايت عبده إنه ربما يحب أن يلعب أمام أعداد من جماهير الخصم التي تكرهه، ولكنه لم يخرج بسر محدد خلف هذه الأفضلية سوى بالحديث عن الأجواء الخاصة.

يذكر أن هنري لعب 80 مباراة مع برشلونة وسجل 49 هدفًا مع الفريق الكتالوني، قبل أن يحزم حقائبه بعدها إلى نادي نيويورك ريد بول الأمريكي، حيث كان آخر فريق يمثله قبل اعتزال كرة القدم في 2015.