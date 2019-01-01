تين هاج ينفي ارتباطه ببايرن ميونيخ

إيريك تين هاج يصدم بايرن ميونيخ بسبب أياكس

قال إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي إنه باقٍ مع الفريق خلال الموسم الحالي ولن ينتقل إلى تدريب أي نادٍ آخر في الوقت الحالي.

وكان إيريك تين هاج واحد من أبرز المرشحين من أجل خلافة نيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ وأحد أهم الأسماء المطروحة لقيادة الفريق البافاري.

وحول ذلك، نفى المدرب الهولندي نيته في الرحيل عن أياكس أمستردام خلال الموسم الحالي وأكد أنه سيكمل العام في منصبه أيًا كانت العروض الأخرى.

وأضاف: "لن أرحل عن أياكس هذا العام، هذا أمر مؤكد ولا أعتقد أنه يوجد سبب يدفعني للرحيل عن الفريق في وسط الموسم، مستقبلًا؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث"

وتابع: "بايرن ميونيخ نادٍ كبير ولا أعلم إذا كنت سأعمل هناك مستقبلًا أم لا، في الفترة الحالية فقط أضمن أن هذا لن يحدث، أنا مدرب لأياكس الآن"

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يذكر أن جوزيه مورينيو وتوماس توخيل هي أبرز الأسماء المرشحة من أجل تدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل، في ظل الحديث عن أحد المدربين الألمان بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.