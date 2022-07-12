الدوري الإنجليزي الممتاز
تين هاج يقطع الصمت حول رونالدو: "لا نفكر به.. لقد أصبح جزءًا من الماضي"
جول العربي
1:50 م غرينتش+2 7/12/2022
بعد فترة من الصمت أعقبت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو التي أدت إلى رحيله عن مانشستر يونايتد، تحدث الهولندي إريك تين هاج مدرب فريق ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى بوضوح حول الأمر.
وقال تين هاج في تصريحات له مؤخرًا: "رونالدو بات جزءًا من الماضي الآن، نحن لا نفكر إلا في المستقبل الآن".
وأثناء استعداد رونالدو لخوض منافسات كأس العالم مع البرتغال ظهرت له تصريحات نارية برفقة الإعلامي بيرس مورجان كان تين هاج واحدًا من أهم موادها.
رونالدو قال إن تين هاج لا يحظى باحترامه، لأنه لا يبادله الاحترام ذاته، كما أشار بأصابع النقد اللاذع لأساطير مانشستر يونايتد القدامى بالإضافة إلى الإدارة الحالية.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | دي بروينه وجريزمان.. أحذية النجوم تخطف الأنظار في كأس العالم
- سباق اللاعبين العرب في كأس العالم | المغرب والسعودية تقتسمان المراكز وتونس تفرض نفسها
- تصنيف منتخبات كأس العالم 2022: البرتغال تسرق مركز المغرب وزحف أرجنتيني
- فيديو | بقميص المنتخب .. جولة لملك المغرب في الشوارع لمشاركة الجماهير فرحة التأهل التاريخي