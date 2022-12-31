تين هاج يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي

رحلة رونالدو مع اليونايتد باتت من الماضي

رفض إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، التعليق على انتقال لاعبه السابق كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، وأوضح أنه يفضل التحدث عن المستقبل لا الماضي.

وكان تين هاج قد استطاع رفقة فريق الشياطين الحمر، تحقيق الفوز على نادي وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، بهدف جاء من البديل ماركوس راشفورد.

وسئل المدرب الهولندي بعد اللقاء من الصحفيين عن انتقال رونالدو إلى فريق النصر، لكنه أجاب: "أنا لا أتحدث عن الماضي، فلنتحدث عن المستقبل".

وعن المباراة، أضاف: "لقد اتخذنا خطوة جيدة اليوم، لأول مرة نكون في المراكز الأربعة الأولى، لكن هذا لا يعني شيئًا لأن الطريق ما زال طويلاً، علينا أن نعيش من مباراة إلى أخرى، وأن نكون في مركز للفوز بشيء ما".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة بورنموث يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.