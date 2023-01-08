تين هاج يطلب مصروف الأطفال من أجل ضم مبابي وبيلينجهام!

أحلام مشجعي مانشستر يونايتد صعبة!

شوهد إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وهو يوقع تذكارات للأطفال وسمع أسئلتهم بخصوص التعاقدات المحتملة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وجود بيلينجهام متوسط ميدان بوروسيا دورتموند.

المدرب الهولندي واجه بداية صعبة في ملعب أولد ترافورد حيث تعرض الشياطين الحمر للإذلال في خسارتهم أمام برايتون وبرينتفورد على التوالي في أولى جولات الدوري الإنجيليزي قبل أن يتمكن تين هاج من الحفاظ على ثبات النتائج.

وارتفع سهم المدرب الهولندي بين الجماهير مرة أخرى بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، في حين تم الإشادة به أيضًا بسبب تعامله مع مشكلة كريستيانو رونالدو.

تم تصوير تين هاج مؤخرًا وهو يوقع للأطفال خارج مجمع تدريب كارينجتون بالنادي، حيث استغرق وقتًا للتحدث مع بعض الشباب حول خطط انتقاله.

وسئل أولاً عما إذا كان يعتقد أن يونايتد يمكن أن يوقع مع بيلينجهام، فأجاب: "أريد ذلك".

ثم تم سؤاله حول ما إذا كان يريد مبابي، وأجاب مازحًا: "هل لديك بعض البنسات من أجلي".

يذكر أن مانشستر يونايتد يرتبط باستعارة المهاجم الهولندي فاوت فيخورست لاعب بشكتاش.