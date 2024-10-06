نصف الكوب الممتلئ.. تين هاج يستفز جماهير مانشستر يونايتد بتصريح جديد!

تين هاج يستفز جمهور مانشستر يونايتد الغاضب...

استفز إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، جماهير فريقه بعد السقوط الأخير أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وواصل الشياطين الحمر النتائج المتراجعة، بتعادل جديد أمام أستون فيلا، عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليكون آخر فوز حققه يونايتد، منذ خمس مباريات.

وقال تين هاج في تصريحات عقبت المباراة: "يمكن للجميع أن يشاهدوا كيف كنا متماسكين ومنظمين للغاية اليوم، كانت هناك شخصية جديدة وروح جيدة للفريق، كما أنها المرة الرابعة التي نخرج فيها بشباك نظيفة هذا الموسم".

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واستمر الصيام التهديفي للاعبي الشياطين الحمر، في مباراة اليوم للمرة الثالثة على التوالي، ليتكرر هذا الحدث للمرة الثالثة تحت قيادة المدرب الهولندي في الفترة من أبريل 2023 وحتى أكتوبر الحالي، ومن قبلها حدثت ثلاث مرات من سبتمبر 2007 وحتى مارس 2023.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد ثمان نقاط.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لاستضافة برينتفورد، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، يوم السبت 19 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد.