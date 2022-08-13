تين هاج يستغيث بإدارة مانشستر يونايتد: نحتاج لاعبين!

طلب إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من إدارة الفريق التوقيع مع صفقات جديدة ليستطيع المنافسة بصورة مناسبة خلال الموسم الجاري.
مانشستر يونايتد خسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام برايتون بهدفين لهدف قبل الهزيمة في الجولة الثانية من برنتفورد برباعية نظيفة.
ويعاني الشياطين الحمر في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي بعد فشل الفريق في تسجيل سوى هدف وحيد - هدف عكسي - واستقبال 6 أهداف.
ماذا قال تين هاج بعد الخسارة من برنتفورد؟
وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "من الواضح أننا بحاجة إلى لاعبين ولكني لا أود التفكير في هذا الأمر الآن. توقعت أفضل من هذا من العناصر التي نمتلكها".
وتابع: "بالطبع تمنيت بداية أفضل من هذه، وتوقعت أننا سوف نحقق ذلك بسبب ما رأيته من أمور إيجابية في وقت سابق، ولكن بعد مباراتين أشعر بالإحباط".
المدرب الهولندي تحدث عن الهزيمة أمام برنتفورد مواصلًا عبر BBC بقوله: "الأمر صعب بالنسبة لي، بدأنا المباراة بصورة مفاجئة وفي 35 دقيقة فقط استقبلنا 4 أهداف. على الفريق تحمل المسؤولية".
1992 - Manchester United are set to finish a day bottom of the Premier League table for the first time since August 21st 1992. Anniversary. #PL30 pic.twitter.com/Z2GBJOLbnV— OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2022
تين هاج يعتذر لجماهير مانشستر يونايتد
واعتذر تين هاج لجماهير مانشستر يونايتد بقوله: "أشعر بالأسف الشديد تجاه الجماهير، لقد فعلوا كل شيء لدعمنا ولكننا خذلناهم، كان يجب علينا تحمل المسؤولية داخل الملعب كفريق وكأفراد، ولكننا لم نفعل ذلك".
وواصل: "ما طلبته منهم هو اللعب بإيمان والتصرف بمسئولية. المدرب أيضًا ملام في هذا الأمر ولكننا سوف نفعل كل ما لدينا لتحسين النواقص".
وفي المؤتمر الصحفي للقاء أردف: "لعبنا بسذاجة اليوم، كنا نبحث عن اللعب بصورة مباشرة ولكن لم نظهر بالصورة المطلوبة".
واختتم: "سوف نتعلم، يجب علينا أن نتعلم، ما يحدث في الوقت الحالي غير كافٍ على الإطلاق".
جدير بالذكر أنّ هذه المرة الأولى منذ أغسطس 1992 التي ينهي فيها مانشستر يونايتد الجولة في المركز الأخير.
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