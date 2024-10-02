"أهدرنا فرصة الاستفادة من كريستيانو رونالدو" .. مساعد تين هاج السابق يُحرج مدرب مانشستر يونايتد

تصريحات تزيد من الضغوطات على المدرب

زاد بيني ماكارثي مساعد إيريك تين هاج السابق من الضغوطات على المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتأكيد على أن النادي الإنجليزي أهدر فرصة عظيمة للاستفادة من خدمات كريستيانو رونالدو.

رونالدو كان قد رحل عن اليونايتد بفسخ عقده خلال إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد خلافات شديدة مع المدرب الهولندي، وقد تابع مسيرته مع النصر تاركًا تين هاج يُعاني صعوبات بالغة في اليونايتد لفشله في تحقيق النتائج المرجوة.

ماكارثي تحدث عن تلك الأيام لموقع "Zero Zero" قائلًا "لو كنا قد عملنا كفريق جماعي وتركنا رونالدو يقوم بما يتوجب عليه فعله في مركزه، لأنه الأفضل في العالم به، لكان الوضع مثاليًا. أعتقد أن مانشستر يونايتد أهدر فرصة مثالية للاستفادة من رونالدو بالطريقة الصحيحة، لكني لم أكن المدير الفني وبالتالي لست صاحب القرار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف عقب تلك التصريحات المحرجة لتين هاج "المدرب الهولندي يفتقد لتلك العزيمة وذلك الشغف، ذلك ما كنا نختلف به أنا وهو. أعتقد أن تلك إحدى تلك الصعوبات التي واجهت الفريق واللاعبين. قبل انضمامي للفريق، كنت دومًا أنقل أفكاري للمدرب، وهذا طبيعي. بالنسبة لشخص مثلي، لديه قناعات قوية، الأمر ليس سهلًا. إريك كان دومًا صاحب الكلمة الأخيرة".

يُشار إلى أن الضغوطات زادت على المدرب السابق لأياكس أمستردام مؤخرًا بعد خسارة الشياطين الحمر أمام توتنهام 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.