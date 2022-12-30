تين هاج: مانشستر يونايتد في حاجة للاعبين!

مانشستر يونايتد يبحث عن لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية.

يرى إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه بحاجة لتدعيمات خلال سوق الانتقالات الشتوية الذي يبدأ في يناير، من أجل مواصلة المنافسة على البطولات، لكنه يرى أن ناديه عليه التريث أثناء الدخول في سوق الانتقالات لعدم إهدار الأموال على لاعبين لا يناسبون معايير الشياطين الحمر.

قال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الانتقالات باهظة الثمن، خاصة في فصل الشتاء، لكن يجب أن نجعل الحدود عالية، نحن نبحث عن ما نحن بحاجة إليه ونكون مبدعين ونفعل كل ما في وسعنا للحصول على اللاعبين المناسبين، الذين يتناسبون معًا".

وأضاف: "يتعلق الأمر بالتوقيت والتوافر والعديد من الظروف التي تلعب دورًا في ذلك إنها فترة طويلة والنافذة لم تبدأ حتى".

وواصل: "أعتقد أن لدينا فريقًا ولدينا لاعبين يتوافقون مع معايير النادي، لكن كل المباريات القادمة صعبة في جميع البطولات ونريد الاستمرار في اللعب على جميع الألقاب، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين ونحتاج إلى أموال لذلك".

وأتم: "نحن بحاجة إلى لاعبين جيدين وليس مجرد أرقام نحن بحاجة إلى لاعبين بجودة عالية لتغطية ما نحتاج إليه وأيضًا للمنافسة، ونريد أن نعرف أيضًا أنه يمكننا اتخاذ خيارات مختلفة لذلك نحن نبحث عن اللاعب المناسب لتشكيلتنا، ولكن يجب أن يتوافق مع المعايير الرياضية بالتأكيد، ولكن أيضًا مع بعض المعايير المالية".