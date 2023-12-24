"تين هاج مادته الساخرة" .. كريستيانو رونالدو يطرح مسابقة عبر إنستجرام وبيرس مورجان ينافس بقوة

منافسة شرسة عبر إنستجرام نجم النصر

نشر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه مع بطل الفنون القتالية المختلطة كونور ماكجريجور وطرح مسابقة خاصة لعشاقه حولها.

رونالدو نشر الصورة من بطولة الملاكمة التي أقيمت في السعودية مؤخرًا، وقد ظهر خلالها يضحك بشكل جنوني مع المقاتل الإيرلندي، وكتب معلقًا "أجمل تعليق يفوز".

عشاق النجم البرتغالي تسابقوا في وضع تعليقاتهم على الصورة لكن أحد أقوى التعليقات جاء من الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والذي سخر خلاله، كما اعتاد، من إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد.

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مورجان كتب "هل تذكر حين قال تين هاج أنني المشكلة في مانشستر يونايتد؟".

يُشار إلى أن مورجان كان المحاور الذي فجر رونالدو خلال حواره معه أسرار وكواليس خلافه مع المدرب الهولندي والمسؤولين في مانشستر يونايتد، وقد وضعت تلك المقابلة حدًا لمسيرة صاحب الـ38 عامًا مع ناديه الإنجليزي لينضم بعدها للنصر.