تين هاج للأرقام السلبية .. مانشستر يونايتد يخسر سلسلة وصلت إلى تسع سنوات!

مانشستر يونايتد إلى حافة الهاوية مع تين هاج...

حقق مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه إريك تين هاج، رقمًا سلبيًا لم يشهده الشياطين الحمر منذ تسع سنوات، بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسقط الشياطين الحمر، في فخ الخسارة في ديربي مانشستر، أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

وتقدم الشياطين الحمر، في الشوط الأول بهدف سجله راشفورد، قبل أن يقلب مانشستر سيتي الطاولة في الشوط الثاني، بثلاثة أهداف سجل فيل فودين منهم هدفين، بينما جاء الهدف الثالث بتوقيع هالاند.

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وتعد مباراة اليوم هي الأولى للشياطين الحمر، في الدوري الإنجليزي التي يخسر فيها بعد أن كان متقدمًا في الشوط الأول منذ سبتمبر 2014، منهيًا سلسلة 143 مباراة دون هزيمة.

وبعد نتيجة اليوم ازداد موقف مانشستر يونايتد صعوبة في جدول الدوري بعدما تجمد رصيده عند النقطة 44 في المركز السادس، وبفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما استمر مانشستر سيتي، في ملاحقة ليفربول على صدارة ترتيب البريمرليج، إذ يأتي سيتي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف الريدز المتصدر بـ 63 نقطة.