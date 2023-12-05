تين هاج عن أزمة حظر الصحفيين: كان عليهم التحدث معنا أولًا!

أزمة تصدرت عناوين الصحف الإنجليزية

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عن السبب الذي دفع النادي لحرمان بعض الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي.

الأزمة تفاقمت بشكل واضح خلال الساعات الماضية بعدما قررت الإدارة منع صحفيين من 4 شبكات إعلامية بريطانية منها "سكاي سبورتس" الراعية للبريميرليج بسبب نشر بعض الأخبار حول وجود انقسام داخل غرفة تبديل الملابس تجاه أساليب تين هاج التدريبية.

المدرب الهولندي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة البلوز المقرر لها، غدًا، الأربعاء:"يجب أن يأتوا لنا أولًا بدلًا من نشر هذا النوع من التقارير بدون علمنا، هذا ليس أمر صحيح".

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وأضاف:"أعتقد أن علاقتنا جيدة بالجميع، لذلك كان يمكنهم التحدث لنا أولًا للحديث بشكل احترافي عن الموضوع قبل نشر أي شيء".

ويأتي هذا الحديث تماشيًا مع ما قالته إدارة مانشستر عن اتخاذ القرار ليس بسبب نشر تقارير لا تعجبها، ولكن للقيام بذلك دون الاتصال بالنادي ومنحه فرصة التعليق أو الاعتراض أو وضع السياق.

يذكر أن الممنوعين من حضور مؤتمر مانشستر يونايتد وتشيلسي هم كافيه سولكول كبير مراسلي شبكة سكاي سبورتس، صامويل لوكهيرست رئيس مراسلي "مانشستر نيوز إيفينينج" وديفيد ماكدونيل من صحيفة ميرور البريطانية وروب داوسون من شبكة "ESPN" الأمريكية.