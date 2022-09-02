تين هاج طلب التعاقد مع حكيم زياش ولكن..

إدارة مانشستر يونايتد تقف أمام لم شمل تين هاج وزياش

رفض مجلس إدارة مانشستر يونايتد خطة إيريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر للتعاقد مع مهاجم تشيلسي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر يونايتد أنفق 214 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات - أكبر مبلغ تم إنفاقه على الإطلاق في نافذة واحدة - حيث شرع تين هاج في تغيير الفريق.

الشياطين الحمر كانوا قد أعلنوا عن تعاقدهم مع كلًا من ناديريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وكاسيميرو وأنتوني بالإضافة إلى استعارة مارتن دوبرافكا.

إدارة مانشستر يونايتد تقف أمام رغبة تين هاج

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر رفضت رغبة المدرب الهولندي في التعاقد مع المغربي حكيم زياش.

وأشار التقرير إلى أن زياش كان مجرد خيار احتياطي، في حال فشل التعاقد مع أنتوني من أياكس أمستردام.

مانشستر يونايتد تعاقد مع اللاعب البرازيلي مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح انتقال الاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى أولد ترافورد من أياكس ثاني أغلى صفقة في تاريخ يونايتد خلف بول بوجبا.

قاد تين هاج زياش في أياكس لمدة ثلاثة مواسم، فاز خلالها النادي بلقب الدوري الهولندي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة آرسنال مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في محاولة من الشياطين الحمر لمحاولة استمرار صحوتهم هذا الموسم في البريميرليج.