تين هاج: رونالدو سيعود ويسكت الجميع!

المدرب الهولندي يدعم رونالدو قبل الديربي

منح مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج دعمه لكريستيانو رونالدو على الرغم من البداية السيئة لمهاجم الشياطين الحمر هذا الموسم.

حيث لم يدخل رونالدو في الموسم الحالي بالصورة المنتظرة منه حتى الآن، ويعاني أيضًا مع المنتخب البرتغالي قبل شهور قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم.

وهو الأمر الذي دفع تين هاج للتأكيد على عودة صاروخ ماديرا في الفترة المقبلة، بعد التعرض إلى العديد من الانتقادات من الإعلام الإنجليزي وكذلك البرتغالي.

ماذا عن موسم رونالدو؟

بعد خسارة أول مباراتين له هذا الموسم، فاز يونايتد بقيادة تين هاج بآخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك الانتصار على ليفربول وآرسنال.

واحتل رونالدو مكانًا على مقاعد البدلاء حيث يقود ماركوس راشفورد خط الهجوم لدى يونايتد، لكن تين هاج يعتقد أن البرتغالي سيظهر للجميع قدراته قريبًا.

ماذا قال الهولندي؟

قال تين هاج إلى "Sky Sports": "إنه أمر طبيعي تمامًا، كان لدينا الكثير من اللاعبين الذين يظهرون بشكل جيد مع منتخباتهم".

وواصل: "بعض اللاعبين ربما يكونون في حالة أقل، ولكن الشخص الذي يمكنه التعامل مع هذا هو كريستيانو رونالدو".

وتابع: "العالم بأسره ينظر إلى مسيرته ويضع عليه توقعات مرتفعة، وأنا متأكد من أنه سيعود، طوال مسيرته المهنية يسجل ويحقق أداءً جيدًا وسيصمت الجميع. لدي كل الثقة".

جدير بالذكر أن فريق يونايتد يواجه نادي سيتي في ديربي مانشستر اليوم ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.