تين هاج: رونالدو اختار الرحيل وأصبح صفحة من الماضي

يبدو أن المدرب الهولندي لا يفتقد تواجد المهاجم البرتغالي

بعد الظهور الرسمي الأول لمانشستر يونايتد من دون المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرج المدرب إريك تين هاج للحديث عن صاحب الـ37 سنة.

رونالدو خرج في تصريحات نارية بشهر نوفمبر الماضي لانتقاد النادي الإنجليزي وإدارته، مؤكدًا على عدم احترامه لتين هاج ليقرر الشياطين الحمر التخلي عنه وفسخ عقده بالتراضي.

وبعد فوز مانشستر على نوتنجهام فورست 3/0 أمس، الثلاثاء، قال المدرب الهولندي للصحفيين:"تركيز الفريق الرئيسي كان على العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد دون النظر لأي أشياء أخرى".

وأضاف:"أنا لا أنظر إلى الوراء، فقط نحو المستقبل، رونالدو هو من اختار الرحيل ولم يعد جزءًا من الفريق، ونحن الآن نتطلع إلى الحياة من دونه لأنه صفحة من الماضي".

جدير بالذكر أن فوز الشياطين الحمر جعل الفريق يحتل المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بـ29 نقطة بفارق 11 نقطة عن آرسنال المتصدر.