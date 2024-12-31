"اختيارات مُضحكة" .. مدرب توتنهام السابق يثير سخرية الجمهور بتجاهل محمد صلاح

11 لاعبًا ليس من بينهم النجم المصري!

أثار تيم شيروود، مدرب توتنهام الأسبق، جدلًا واسعًا باستبعاده النجم المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، من تشكيلته لأفضل 11 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

ويقدم صلاح موسمًا مثاليًا مع الريدز، حيث يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة خلال 18 مباراة، ليساعد ليفربول على احتلال صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط عن نوتينجهام فورست أقرب ملاحقيه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" لم يتمكن شيروود من إيجاد مكان للنجم المصري البالغ من العمر 32 عامًا في فريقه، واختار بدلاً من ذلك ترينت ألكسندر أرنولد كلاعبه الوحيد من ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي مركز الجناح الأيمن، قرر نجم توتنهام الاستعانة بجارود بوين لاعب وست هام يونايتد بدلًا من محمد صلاح، مما أثر حيرة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ووجه انتقادات حادة له.

وجاءت تشكيلة شيروود على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، جويهي، ميلينكوفيتش وكيركيز.

خط الوسط: كونيا، بالمر وكولوسيفسكي.

الهجوم: جارود بوين، أليكسندر إيزاك، بوكايو ساكا.

وأثار استبعاد صلاح ذهول الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون كيف يمكن استبعاده بعد هذه البداية الرائعة للموسم، كتب أحدهم: "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون بوين بدلاً من صلاح لمعرفة نوع المعرفة الكروية التي يمتلكها بعض الخبراء بالفعل".

وأضاف آخر: "اختيار مضحك، لا صلاح. ناهيك عن جويهي وبوين في الفريق. هل وود نكتة بالنسبة لك؟ ماذا عن ويسا ومبومو؟ روبنسون يأخذ بسهولة مكان كيركيز أيضًا. بشكل عام، تشكيلة رهيبة".