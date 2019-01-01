وياه: نيمار ومبابي جعلاني لاعبًا أفضل

تيموثي وياه نجل جورج وياه أسطورة كرة القدم الليبيرية يؤكد على سعادته بالانضمام لسيلتيك ويثني على الثنائي نيمار وكيليان مبابي نجما باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الأمريكي تيموثي وياه نجل أسطورة كرة القدم الليبيرية جورج وياه على سعادته بالانتقال لصفوف فريق سيلتيك الأسكتلندي قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب صاحب الـ 18 عامًا وأكد خلالها أنه مدين بالكثير من الفضل لما وصله له للثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وقال وياه: "باريس سان جيرمان يملك أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، واللعب بجوارهم جعلني لاعبًا أقوى بشكل واضح عما كنت عليه من قبل".

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وأضاف: "لقد شاهدت كل واحد منهم عن كثب، نيمار ومبابي رأيتهم في التدريبات وفي الملعب، لقد حولاني لشخص أقوى يستطيع القتال وأكثر شراهة مما كنت عليه".

وعن الفوارق بين اللعب في صفوف باريس سان جيرمان وسيلتك: "لا يوجد فوارق حقيقية فالجميع يبحث دومًا عن الأفضل ويقاتل من أجل تحقيق الانتصار".

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واختتم: "المنافسة في الدوري الأسكتلندي كبيرة واللعب مع كل من سنكلير وفوريست يعد فرصة مذهلة بالنسبة لي فهم سيجعلونني لاعبًا أفضل".