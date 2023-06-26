"تيك تاك" .. إل شيرينجيتو يذكر مبابي برسالته الشهيرة!

هل ينتقل الفرنسي إلى ريال مدريد؟

أرسل برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير رسالة خاصة بخصوص كيليان مبابي عقب الشائعات المنتشرة بخصوص انتقاله إلى ريال مدريد.

البرنامج المثير للجدل اشتهر في الصيف الماضي عبر العالم عندما قام مقدمه جوسيب بيدرولول بتكرار "تيك تاك" في إشارة إلى اقتراب ريال من ضم نجم باريس سان جيرمان، الصفقة التي لم تتم عقب تجديده مع النادي الفرنسي.

وقام حساب البرنامج على تويتر بإعادة تغريد لتغريدة قديمة لمبابي نفسه من 2019 يقول فيها "تيك تاك" وأضاف: "ليلة سعيدة كيليان".

تصرف "إل شيرينجيتو" أشعل مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن الصفقة أصبحت قريبة من الحسم، خصوصاً بعد رفض مبابي تمديد عقده المنتهي الصيف القادم مع بي إس جي.

وقالت آخر الأنباء إن بي إس جي أصبح منفتحاً على المفاوضات مع ريال مدريد في الساعات الماضية، ولكن يطلب 200 مليون يورو لبيع نجمه هذا الصيف.