"تيكي تاكا جوارديولا وحافلة مورينيو".. أبرز التحديثات المنتظرة في EA FC 25

هل تخيلت مسبقًا أنك بإمكانك أن تفعل نظام تكتيكي معين وأنت تلعب EA SPORTS FC؟ الآن أصبح ذلك ممكنًا وفقًا لآخر التسريبات عن التحديثات المتوقعة في النسخة الجديدة من اللعبة الأشهر بالعالم، والتي من المتوقع صدورها في سبتمبر القادم.

ووفقًا لحسابات عديدة موثوقة في مجتمع EA FC على X، فإن نسخة 25 المرتقبة، ستصدر بتحديث جديد، يتيح للمستخدمين تفعيل نظام تكتيكي محدد أثناء لعب Ultimate Team.

وبذلك، يمكن على سبيل المثال استخدام نظام التيكي تاكا الذي يشتهر به المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أو نظام "ركن الحافلة" الذي التصق كثيرًا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى تكتيك الضغط والتحولات الذي اشتهر به المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول.

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ومن المرجح أيضا أن تعود الرسوم المتحركة لـ Ultimate Team Pack، كما كان الحال في لعبة "فيفا 21"، وفقًا لتسريبات أخرى.

كما يزعم الكثيرون أن هناك نظامًا جديدا للتحكم في الركلات الركنية، بحيث تكون أكثر مرونة عن السابق، وذلك عن طريق تحديد تمركز اللاعبين المهاجمين في منطقة الجزاء قبل لعب الركنية.

وسيتمكن المستخدم من تحديد اللاعبين الذين يريد أن يضع تمركزهم عند القائم القريب وكذلك عند القائم الخلفي، والآخرين الذين يتموضعون عند علامة الجزاء أو حافة المنطقة.

وكانت بعض الأحاديث قد دارت في مجتمع الألعاب الإلكرونية، وخاصة بين عشاق EA FC، حول احتمالية صدور النسخة الثانية منذ الانفصال بين EA والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مدعمة بتقنية الفيديو "VAR" لاكتشاف حالات التسلل.

كما أن التقارير زادت خلال الفترة الماضية، بشأن التكهن بموعد صدور اللعبة رسميًا، حيث أنه من المعتاد أن تصدر النسخة الجديدة من EA FC دائما في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.

كذلك قام المسرب الموثوق @PlaystationSize بتسريب شعار النسخة الجديدة، والذي ظل مع اللون الأخضر والأسود الذي استخدمته الشركة لإطلاق شعار EA FC 24.