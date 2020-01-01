تيفيز يشرح سبب توتر العلاقة بينه وبين مانشيني

العلاقة بين تيفيز ومانشيني لم تكن جيدة في مانشستر سيتي

أوضح كارلوس تيفيز، لاعب مانشستر سيتي السابق، سبب توتر العلاقة بينه وبين روبيرتو مانشيني أثناء فترتهما في صفوف الفريق الإنجليزي.

ولعب المهاجم الأرجنتيني، بألوان مانشستر سيتي خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، ولكن العلاقة بين تيفيز ومانشيني كانت غير جيدة.

وقال تيفيز في تصريحات لراديو فوكس سبورت: "أشعر بالأسف لما حدث، ولكنني كنت على حق".

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وواصل: "كنا نلعب أمام بايرن ميونخ وكان الفريق متأخراً بهدفين دون رد في أول 10 دقائق من المباراة، وكنا نلعب بمهاجم وحيد وهو أجويرو".

وأضاف: "مانشيني جاء لي وأخبرني أن أبدأ بعمليات الإحماء، اعتقدت ان هذا جيد وأنني سأشارك خلال الشوط الأول، ولكن كنت أركض وأقوم بالإحماء لمدة 35 دقيقة".

وأكمل: "لهذا اعتقدت أنني سأشارك في الشوط الثاني، لأن المدرب طلب مني المواصلة ولكن لا جديد، وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني ذهبت وجلست بمفردي".

واستطرد: "بعدها طلب مني أن أقوم بالإحماء مني جديد، ولكن أخبرته أنني لن أفعل إن هذا جنون، لقد كنت أقوم بالإحماء لأكثر من ساعة، وفي المؤتمر الصحفي أخبر الجميع أنني لم أكن أريد اللعب والمشاركة".