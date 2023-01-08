تيفيز: لم أشاهد الكثير من كأس العالم .. وأحب منتخب فرنسا!

نجم الأرجنتين السابق يؤكد أنه لم يتابع كأس العالم عن كثب، رغم تتويج منتخب بلاده بالمونديال.

فجر كارلوس تيفيز نجم الأرجنتين السابق مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أنه لم يكن يتابع مباريات بطولة كأس العالم 2022 كثيرًا، وأنه كان يحب مشاهدة منتخب فرنسا.

تيفيز أجرى مقابلة مع محطة "Radio Mitre" الإذاعية الأرجنتينية مؤكدًا أن لم يتابع كأس العالم عن كثب عندما توج ليونيل ميسي ورفاقه بالكأس.

وقال تيفيز: "لقد تابعت فرنسا لأنني أحببت طريقة اللعبة، لكنني تابعت القليل من المباريات".

وأضاف: "هذا يحدث لي، أحب مشاهدة الفرق التي أحبها، وتلك التي تلفت انتباهي، التكتيك هو ما يجذبني، أراه بعيون مختلفة الآن".

وعما إذا كان قد تحدث مع ميسي لتهنئته على تحقيق كأس العالم، قال تيفيز: "لم أبعث برسالة إلى ميسي، سأراه بالتأكيد قريبًا لأعانقه، لقد جعلني سعيدًا جدًا، وهو أسطورة، اللعب مع الأساطير يجعلني سعيدًا، أطفالي يحتفلون بأهدافه ولعبوا معه".

وعما إذا كان يفتقد عالم كرة القدم، قال تيفيز في ختام حديثه: "لا أفتقد أي شيء، ولا حتى كرة القدم، لقد أرهقتني كلاعب، عمري 38 عامًا، لم أتعرض لإصابات معقدة، أركض في الصباح وأمارس الرياضة، يمكنني العودة إذا أردت، لكنني لا أفتقد كرة القدم".