تيفيز: رونالدو مهووس وفيرجسون يظن نفسه ملك إنجلترا

كارلوس تيفيز نجم مانشستر يونايتد وسيتي السابق يتحدث عن علاقته بالسير أليكس فيرجسون وموقفه من كريستيانو رونالدو.

أعرب النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب فريق مانشستر يونايتد وسيتي السابق وبوكا جونيورز الحالي عن إعجابه الكبير بالطرق التدريبية لأليكس فيرجسون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيفيز خلال حوار مع صحيفة "ماركا"، تطرق خلاله للحديث عن علاقته بالسير أليكس فيرجسون وسوء التفاهم الذي حدث عقب فوزه بالدوري مع مانشستر سيتي.

كما تطرق تيفيز للحديث عن كريستيانو رونالدو زميله سابقًا في صفوف مانشستر يونايتد، وكيف وجد أن البرتغالي مهووس بالتواجد في الصالة الرياضية طوال الوقت.

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وقال تيفيز: "ما الذي تراه السيدات في كريستيانو رونالدو؟ الذي حدث له وشاهدته جميع تلك السيدات أنه يبقى طوال النهار في الصالة الرياضية، الأمر مثل الهوس بالنسبة له".

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وأضاف: "لو تدربنا في التاسعة صباحًا كنت أصل في الثامنة وأجد رونالدو هناك، ولو وصلت في السابعة والنصف ستجده أيضًا، في أحد المرات وصلت في الساعة السادسة ووجدته، صحيح أن النعاس كان يغلبه لكنه كان متواجدًا".

وأردف عن علاقته بأليكس فيرجسون: "كان يتعامل كأنه رئيس إنجلترا ومن المستحيل النقاش معه مثل كبار السن لأنك دومًا ستجد نفسك خاسرًا، لقد أخطأ عندما تركني على مقاعد البدلاء في نهائي روما، لقد كان ذلك هو النهائي الوحيد الذي خسره الفريق منذ وصولي".

وكان تيفيز قد قام برفع لافتة كتب عليها: "ارقد في سلام يا فيرجسون" خلال احتفالاته بفوزه بالدوري بعدما انضم لصفوف مانشستر سيتي وقام بالاعتذار عنها لاحقًا هو والنادي.

وأكمل: "انجرفت بمشاعري كثيرًا بعد أن حققت الدوري مع مانشستر سيتي، ولم تكن نيتي أن أقلل من احترام أليكس فيرجسون، أنا معجب به للغاية كمدير فني".

جدير بالذكر أن تيفيز كان قد حقق ثلاثة ألقاب دوري إنجليزي منهم لقبين مع فريق مانشستر يونايتد في 2008 و2009 قبل حصوله على لقب 2012 مع السيتي.