تيسير الجاسم يرغب في العودة للأهلي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية مقربة من اللاعب تيسير الجاسم عن رغبته في العودة إلى النادي الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر صحيفة الجزيرة، فأن اللاعب تيسير الجاسم المعار للوحدة لموسم كامل يرغب في إنهاء عقده مع الوحدة والعودة للأهلي في الفترة الشتوية.
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد العودة للمدير الفني بابلو جويدي مدرب الفريق.
وفي إطار آخر، قرر رئيس الأهلي عبدالله بترجي استمرار المدرب الأرجنتيني في قيادة الفريق في الفترة المقبلة ومنحه الثقة الكاملة.
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ومنحت إدارة الأهلي لمؤقتة الثقة الكاملة لاستكمال مشواره مع الراقي خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع المستوى الفني للفريق، وتسجيله نتائج سلبية في الجولات الماضية.
يُذكر أن إدارة النادي قد عينت زكي الصالح مشرفاً على كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اجتمعت معه ووضحت له كافة الأمور التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة.