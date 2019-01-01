النتائج المباشرة
الانتقالات

تيسير الجاسم يرغب في العودة للأهلي

آخر تحديث
التعليقات()
من المنتظر ان يتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد العودة للمدير الفني بابلو جويدي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من اللاعب تيسير الجاسم عن رغبته في العودة إلى النادي الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر صحيفة الجزيرة، فأن اللاعب تيسير الجاسم المعار للوحدة لموسم كامل يرغب في إنهاء عقده مع الوحدة والعودة للأهلي في الفترة الشتوية.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد العودة للمدير الفني بابلو جويدي مدرب الفريق.

اختيارات المحررين

وفي إطار آخر، قرر رئيس الأهلي عبدالله بترجي استمرار المدرب الأرجنتيني في قيادة الفريق في الفترة المقبلة ومنحه الثقة الكاملة.

‏ومنحت إدارة الأهلي لمؤقتة الثقة الكاملة لاستكمال مشواره مع الراقي خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع المستوى الفني للفريق، وتسجيله نتائج سلبية في الجولات الماضية.

يُذكر أن إدارة النادي قد عينت زكي الصالح مشرفاً على كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اجتمعت معه ووضحت له كافة الأمور التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة.

الموضوع التالي:
تقارير - أحداد يدخل حسابات الوداد المغربي
الموضوع التالي:
روبيرتسون: السيتي أكثر منا خبرة، لكننا نمر بلحظة جيدة
الموضوع التالي:
محمود علاء جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري
الموضوع التالي:
إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الصيعري أو عسيري
الموضوع التالي:
سولشار: فيرجسون يثق بنا، فنحن مانشستر يونايتد
إغلاق