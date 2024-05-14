تير شتيجن يستهدف إنجاز الموسم الماضي.. وليفاندوفسكي يرفض الاستسلام!

هل يكررها الألماني؟

في ظل سعي برشلونة للاحتفاظ بوصافة ترتيب الليجا، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، يستهدف عدد من نجوم الفريق الخروج بمكتسبات فردية، ويأتي على رأسهم مارك أندريه تير شتيجن، الذي يطمح لحصد لقب زامورا، كأفضل حارس في الليجا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تير شتيجن يحتل المركز الثالث في صراع التتويج بالجائزة التي تمنح لأقل حارس استقبالًا للأهداف في المسابقة، حيث استقبل أهدافًا بمعدل 1.04 (في المباراة)، ويأتي خلف أوناي سيمون 0.97 وأليكس ريميرو 1.03.

ويحتاج تير شتيجن للمشاركة في الجولات الثلاث المتبقية من الدوري، للبقاء في الصراع على الجائزة، التي حصدها مرة واحدة منذ انضمامه لبرشلونة في 2014 (الموسم الماضي)، إذ يشترط خوض 28 مباراة على الأقل في المسابقة، علمًا بأن النجم الألماني خاض 25 مباراة هذا الموسم، بسبب غيابه فترة طويلة بداعي الإصابة، واستقبل خلالها 26 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحال خرج تير شتيجن بشباك نظيفة في مواجهات "ألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية"، فإن متوسطه سيكون 0.93، ما يقربه من التتويج بالجائزة، التي يعد أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو) الأقرب لحصدها، حيث استقبل 33 هدفًا في 34 مباراة، ويليه أليكس ريميرو (ريال سوسيداد) الذي استقبل 34 هدفا في 33 مباراة.

على المستوى الهجومي، يتطلع روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة لعدم رمي المنشفة في الصراع على لقب الهداف، حيث سجل 17 هدفًا هذا الموسم، خلف كل من "دوفبيك مهاجم جيرونا (20)، وسورلوث لاعب فياريال (19)، وبيلينجهام نجم ريال مدريد (18)".