تير شتيجن يزيد الغموض حول تجديد عقده مع برشلونة

هل يرحل تير شتيجن عن برشلونة؟

زاد الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن من الغموض حول مسألة تجديد عقده مع برشلونة إلى ما بعد نهايته في 2022.

وكانت مفاوضات التجديد بين برشلونة وتير شتيجن قد سارت في اتجاه إيجابي ولكن ذلك توقف بشكل مفاجئ بعد التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ومع توقف المفاوضات لتجديد عقود اللاعبين وعلى رأسهم تير شتيجن ولونجليه، لم يتوصل الطرقان بعد إلى اتفاق لاستكمال المفاوضات في وقت محدد.

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واستكمالًا لذلك، زاد الحارس الدولي الألماني من الغموض حول مستقبله مع الفريق الكتالوني في الوقت الذي يتوقف فيه كل شيء ولا يعلم أحدًا ما سيحدث.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية رد تير شتيجن على سؤال أحد الصحفيين الذي استفسر عن تجديد عقده ومستقبله في ظل توقف المفاوضات.

وجاءت إجابة الحارس الألماني غامضة حيث ابتسم وهز رأسه وأجاب بكلمة واحدة وهي "سنرى" وأمضى طريقه إلى المطار تمهيدًا للعودة من الأجازة التي منحها سيتيين للاعبين بعد نهاية منافسات الليجا.

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يذكر أنه وفقًا لخطة النادي فإن تير شتيجن سيكون اللاعب الوحيد في الفريق الذي سيشهد زيادة راتبه وسنوات عقده ولكن وفقًا لتعديلات في الخطة بسبب فيروس كورونا.