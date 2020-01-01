تير شتيجن يثير القلق في برشلونة قبل موقعة الأبطال

الحارس الألماني من أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم

أثارت إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن القلق داخل برشلونة قبل أيام معدودة من مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي مطلع أغسطس.

تير شتيجن كان قد تعرض للإصابة في منتصف الموسم الجاري، ولكن فضل النادي إخضاعه لعلاجات وليس الجراحة ليستمر في التواجد مع الفريق.

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وذكرت "آس" أن الحارس الألماني عاودته مجدداً نفس الآلام التي عانى منها نهاية العام الماضي، وخضع على إثرها للعلاج بالخلايا الجذعية.

ورغم غياب الشكوى من الإصابة طوال تلك المدة، أوضحت الصحيفة أن الألماني عادت له المشكلة من جديد في الأيام الماضية، مما يثير القلق حول تأثيرها على جاهزيته.

وأضاف التقرير أن برشلونة قد يخضع حارسه للجراحة، ولكن بعد انتهاء منافسات دوري الأبطال، خوفاً من تكرار سيناريو صامويل أومتيتي عندما رفض الجراحة وتفاقمت إصابته.

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ويتوقع أن يغيب تير شتيجن قرابة ثلاثة أشهر حال خضوعه للجراحة، الأمر الذي يخشى أن يكون له تأثيراً على مفاوضات تمديد عقده حتى 2025.

ويلعب برشلونة بعد أقل من أسبوعين أمام نابولي لحساب إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو".