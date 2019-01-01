تير شتيجن: تحقيق دوري أبطال أوروبا هو هدف برشلونة

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يؤكد أن فريقه يبحث عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

كشف مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن رغبة زملائه في الفريق بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن وأكد خلالها أن الفريق وضع التتويج بدوري أبطال أوروبا كهدفه الأساسي في الموسم الجاري من بين كل البطولات المتاحة.

وقال شتيجن: "العام الحالي شهد الكثير من النجاحات والتراجع بالنسبة لنا كالعادة، دومًا على المستوى الشخصي والجماعي أحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح، لقد حققنا الفوز في العديد من المباريات ولسوء الحظ لم نصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن بشكل عام الفريق كان جيدًا".

وأضاف: "حاولنا أن نطور من أنفسنا طوال الموسم الماضي وحققنا الفوز بلقب الدوري الإسباني وكان لدينا العديد من الطموحات الكبيرة لكن لسوء الحظ لم نحقق دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك وفي النهاية تلك هي كرة القدم ولا تعرف أبدًا ما الذي من الممكن أن يحدث لكنني أعتقد أننا اكتسبنا خبرة كبيرة مما حدث لنا".

ميسي يكشف لنيمار موعد رحيله عن برشلونة ويحفزه للعودة بيناير

وأكمل: "دوري أبطال أوروبا هو هدف برشلونة الأساسي في كل موسم ذلك الأمر لا يقبل النقاش نحن في النادي نريد دائمًا أن نحقق الفوز بكل الألقاب المتاحة وبالأخص دوري أبطال أوروبا".

وأنهى تصريحاته عن منتخب ألمانيا: "الجماهير تضع الكثير من الضغط علينا في الفترة الماضية ولديهم صبر قليل للغاية بينما في المقابل لنحن نحاول تحقيق كل شيء ممكن من أجل بلدنا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ودع دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات صعبة في آخر موسمين بعد الفوز في الذهاب أمام روما وليفربول بنتائج كبيرة والخروج بخسارة أكبر في مواجهات العودة.