تير شتيجن: أتمنى انتقال تياجو إلى برشلونة

هل يترك تياجو ألكانتارا مفاوضات ليفربول ومانشستر يونايتد ويكون برشلونة بوابة رحيله عن بايرن ميونخ

قال الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن إنه يتمنى انضمام تياجو ألكانتارا إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تياجو قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأس المرشحين جاء ليفربول وبدرجة أقل مانشستر يونايتد.

ولكن رغم ذلك، فإن حارس مرمى برشلونة يتمنى أن يضم الفريق الكتالوني متوسط الميدان الإسباني ويرى أنه سيقدم إضافة قوية لوسط الميدان.

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وقال تير شتيجن: "أتمنى رؤية تياجو في برشلونة، أسلوبه يناسبنا ولديه شخصية مثيرة للاهتمام وقادر على أن يكون الحلقة المفقودة لوسط ميدان الفريق"

وأضاف: "لقد كان أحد أهم لاعبي بايرن ميونخ على الإطلاق، هو نوع خاص من اللاعبين وسيمنحنا خيارات مختلفة وحلولًا كثيرة لعدد كبير من الأزمات"

وتابع: "في الوقت الحالي هو يرتبط بمفاوضات مع العديد من الأندية لذلك سيكون التعاقد معه صعبًا للغاية، ولكن إذا تم التوقيع فسيكون ذلك رائعًا بالنسبة له ولنا"

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يذكر أن تياجو ألكانتارا كان أحد أهم رجال بايرن ميونخ الذين قادوا الفريق للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم ليستعيد بريقه المفقود في السنوات الماضية.