تيرشتيجن يصل لمباراته الـ 100 في الدوري الإسباني

بعد تواجده أساسيًا أمام ليجانيس أصبح تيرشتيجن عاشر حارس لبرشلونة يصل إلى 100 مباراة في الليجا

أعلن إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل الفريق لمواجهة ليجانيس في الجولة 20 من الدوري الإسباني بمشاركة الحارس مارك أندريه تيرشتيجن.

شتيجن انضم إلى برشلونة في صيف 2014 وأصبح الحارس الأساسي في الليجا منذ موسم 2016-2017.

ووصل شتيجن إلى المباراة رقم 100 في بطولة الليجا مع برشلونة ليصبح 10 حارس مرمى في تاريخ البلوجرانا يحقق هذا الإنجاز.

وحقق شتيجن الفوز في 73 مباراة وخسر 7 مرات وحقق التعادل في 19 لقاء.

الحارس الألماني حافظ على نظافة شباكه في 42 مباراة واستقبل 88 هدفًا.

ولم يتلقى شتيجن أي هدف في "كامب نو" منذ الهزيمة أمام ريال بيتيس في نوفمبر الماضي.