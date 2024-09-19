فيديو | دمرهم تير شتيجن .. خطأ كارثي من حارس برشلونة يورط زميله ويسهل مهمة موناكو!

إريك جارسيا يسدد فاتورة الحارس الألماني

تسبب الخطأ الكارثي من الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، في وضع فريقه تحت ضغط كبير خلال مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا.

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ويحل برشلونة ضيفًا على موناكو، مساء اليوم الخميس على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأثناء مرحلة جس النبض بين الفريقين، تسلم تير شتيجن تمريرة من جوليس كوندي داخل منطقة الجزاء وبدلًا من أن يردها للظهير الأيمن، لعب تمريرة خاطئة لزميلة إريك جارسيا الذي كان تحت الضغط.

وتورط جارسيا بسبب هذه التمريرة، حيث فشل في استلام الكرة وذهبت إلى المنافس، ليضطر لاعب وسط برشلونة أن يرتكب خطأ على حدود منطقة الجزاء، بينما كان بريل إيمبولو لاعب موناكو في طريقه للمرمى.

ولم يتردد الحكم الهولندي الارد ليندهوت المكلف بإدارة المباراة في إشهار البطاقة الحمراء بوجه إريك جارسيا، ليغادر المباراة بعد مرور 10 دقائق فقط من البداية.

ولم تكن هذه المصيبة الوحيدة التي ضربت فريق المدرب الألماني هانز فليك، فسريعًا ما استغل لاعبو موناكو النقص العددي لبرشلونة وشنوا هجمات شرسة على المرمى الكتالوني حتى نجح ماجنس أكليوش في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض من مجهود فردي رائع.

وما كان من الحارس الألماني إلا أن شاهد تسديدة أكليوش الرائعة في الشباك، ليضع فريقه في موقف محرج قبل 75 كاملة من النهاية، قبل أن يعدل الفتى الشاب لامين يامال الأوضاع بهدف التعادل للبارسا من تسديدة رائعة في الدقيقة 30 من الشوط الأول.